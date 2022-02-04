Умер заслуженный артист России Владимир Тодоров

Артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе петербургского театра.





Заслуженный артист РФ, старейший артист ТЮЗа Владимир Тодоров скончался 4 февраля. Информацию о месте и дате прощания с актером опубликуют на сайте театра и в соцсетях.





«Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием — к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь. Театр скорбит об утрате вместе с родными и близкими Владимира Сергеевича Тодорова», — отмечается в сообщении.





Владимир Тодоров (1937-2022) окончил Ленинградский госинститут им. А.Н. Островского (РГИСИ) и поступил на службу в Калининградский драмтеатр. С 1960 года был принят основателем Ленинградского ТЮЗа Александром Брянцевым в труппу театра.





Среди знаковых постановок с участием Тодорова — «Олеко Дундич», «Мамаша Кураж», «Бывшие мальчики», «Ронья — дочь разбойника», «Ундина», «Поллианна» и др. Особое место в его творчестве занимал легендарный спектакль «Конек-Горбунок», которым ТЮЗ открылся в 1922 году. Начиная с участия в массовых сценах, в 2013 году стал режиссером седьмого возобновления «Конька-Горбунка». До последних дней выходил на сцену в роли Рассказчика.





Тодоров был единственным артистом в современной труппе, заставшим смену эпох в ТЮЗе — от Брянцева к Зиновию Корогодскому, от старого здания на Моховой улице до нынешнего на Пионерской площади.





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева