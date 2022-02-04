Мариинский театр покажет реконструкцию «Спящей красавицы» 1890 года

В память о балетмейстере Сергее Вихареве представят спектакль, который он восстановил в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе театра.





«Спящая красавица» — первая в ряду такого рода работ Вихарева и исключительно важная для отечественного музыкального театра. Показы спектакля пройдут 15 февраля, в день 60-летия со дня рождения балетмейстера, 16 и 17 февраля. Партию принцессы Авроры исполнят Виктория Терешкина, Алина Сомова и Анастасия Матвиенко.





В репертуаре Мариинского театра значатся две версии «Спящей красавицы» — в постановках Константина Сергеева (редакция 1952 года) и Сергея Вихарева. Для восстановления императорского спектакля вековой давности использовали записи режиссера Императорской балетной труппы Николая Сергеева начала ХХ века, а также полностью сохранившиеся эскизы костюмов и декораций.





В 1999 году премьера постановки с Дианой Вишнёвой в роли Авроры вызвала споры, поскольку она радикально отличалась от версии, к которой привыкли зрители и артисты. Изменения затронули хореографический текст, композицию, соотношение танца и пантомимы, колорит и убранство в целом. Спектакль стал продолжительнее и многолюднее, в него вернулись иерархическая структура императорского балета и его расточительная роскошь.





«Спящую красавицу» 1890 года считают итогом художественных исканий XIX века. Версия Вихарева редко исполняется в Мариинке из-за сложности, объемности и длительности постановки, Однако за прошедшие годы он прошел 60 раз. Кроме того, спектакль давали в США, Британии, Японии, Италии.





Фото: А. Нефф © Мариинский театр