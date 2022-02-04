Маколей Калкин сыграет в документальном сериале о жизни после 40

Американский актер запустит док-шоу «Кризис среднего возраста Маколея Калкина», сообщает Variety.





Идея Macaulay Culkin’s Midlife Crisis родилась из твита, который Калкин написал в прошлом году, когда ему исполнилось 40 лет. В день рождения он опубликовал такой пост: «Хотите почувствовать себя старым? Мне 40. Не благодарите». И добавил: «Это мой подарок миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми».





Актер также попросил подписчиков поделиться опытом и советами о том, как справиться с этим и продолжать жить. Публикацию оценили более 45 тысяч пользователей, из чего стало ясно, что вопрос волнует многих людей.





В доксериале Калкин отправится в путешествие по разным странам, где будет исследовать, что такое быть «большим четырехлетним». Он будет отвечать на вопросы о старении, отцовстве, долгоиграющих отношениях и веселье. Производством шоу занимается продюсерская компания Lightbox.





В настоящее время актер, прославившийся в дилогии «Один дома», возглавляет сатирический сайт о поп-культуре и издает подкаст Bunny Ears.





Фото: Matt Biddulph, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11457429