Эксперты утвердили предмет охраны Монетного и Печатного двора в Москве

04.02.2022
Эксперты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного двора. Об этом сообщает РИА Новости.
Результаты работы специалистов послужили основой для составления специального документа — предмета охраны, все реставрационные работы теперь будут проходить в строгом соответствии с ним, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Оба комплекса зданий располагаются на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения.
«Монетный и Печатный двор на Никольской улице — исторически важные объекты с уникальной архитектурой. Именно поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника. В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов», — отметила Сергунина, ее слова приводятся на портале мэра столицы.
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