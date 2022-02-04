Умер народный артист Армении Артур Григорян

Композитор, основатель Государственного театра песни скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила его коллега Анита Ахвердян изданию «Sputnik Армения».





Народный артист Армении Артур Григорян умер 4 февраля в одной из ереванских больниц. Известно, что на протяжении длительного времени он боролся с тяжелой болезнью. Другие подробности не приводятся. О месте и дате похорон пока не сообщается.





Артур Григорян (1958-2022) родился в Ереване, окончил режиссерский факультет Московского госуниверситета театрального искусства. С 1992 года руководил Национальным филармоническим агентством Армении, а также возглавлял Государственный джаз-бэнд.





В 1994 году основал Государственный театр песни и стал его художественным руководителем. В 1990-е годы управлял Ереванским дворцом молодежи. В 2000-е годы состоял в совете Общественной телерадиокомпании Армении, а также работал ее консультантом. Считался одним из основателей современного шоу-бизнеса Армении.





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