Книга «Памяти памяти» Марии Степановой вошла в лонг-лист Дублинской премии

Книгу российской писательницы номинировала на литературную премию Библиотека иностранной литературы, сообщили в пресс-службе библиотеки.





Короткий список Дублинской премии объявят 22 марта, а победителя назовут 19 мая, уточнили в библиотеке.





В этом году на одну из самых престижных литературных премий мира претендуют 80 произведений, выдвинутых 94 библиотеками из 40 стран.





«Памяти памяти» — философско-документальная книга, в которой Мария Степанова описывает семейную историю и размышляет о возможности сохранения памяти о прошлом. Это разбор архива семьи и восстановление еврейско-русской родословной писательницы. Это описание событий ХХ века на примере судеб людей, «неприметных на фоне большой истории». В прошлом году книгу включили в шорт-лист Международной Букеровской премии.





Дублинская премия вручается с 1996 года за лучшее произведение на английском языке. Она является одной из самых денежных литературных премий — ее призовой фонд составляет 100 тысяч евро. Если награждается автор книги, впервые изданной на другом языке, то 25% суммы предназначается переводчику.





Среди обладателей премии — Герта Мюллер, Мишель Ульбек, Орхан Памук, Анна Бернс, Эмили Рускович и другие писатели. В 2001 году на премию была номинирована книга «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина.





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