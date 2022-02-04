Выставка о Гаване открылась в Красноярском художественном музее

04.02.2022

Выставка о Гаване открылась в Красноярском художественном музее
В экспозиции «О, Гавана! Транзит» представлены более 160 работ российских художников, работавших на Кубе с 2002 года, сообщают «Городские новости».

Мастера запечатлели Гавану, природу Кубы и жителей Острова свободы — не только известных политиков, спортсменов и поэтов, но и простых горожан. Революция стала одной из ведущих тем работ.

«Мы гордимся тем, что оставим потомкам на полотнах образы героев кубинской революции. Это — память на века. Убежден, что наши действия, наши произведения еще больше укрепят дружбу и сотрудничество между Россией и Кубой», — отметил один из кураторов проекта, академик РАХ Владимир Анисимов.

Посетители могут увидеть живописный триптих «Санвиталия» Зураба Церетели. Этот цветок, напоминающий мини-копию подсолнуха, считается символом кубинского народа и Богоматери, которому она покровительствует. Также среди работ — «Рыбалка» Владимира Анисимова, портреты гадалки и четырехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаина Лопеса Нуньеса кисти заслуженного художника России Ольги Яушевой и др.

Выставку дополнили работы, созданные в 1950-е годы советскими художниками, которые посещали Кубу, чтобы вдохновиться революционной атмосферой. С тех пор сохранилось много изображений Фиделя Кастро, Эрнесто Че Гевары и в целом работ, посвященных Кубинской революции. 

Помимо живописи, на выставке представлены керамика, бронзовые и гранитные скульптуры. Особое место занимает экспозиция из пяти керамических сосудов, символизирующая популярный в Гаване колониальный архитектурный стиль, Елены Мач, а также гранитный портрет Фиделя Кастро, созданный красноярским художником Виктором Мосиелевым.

Выставка работает до 13 февраля.

Фото: Brian Snelson, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17503443