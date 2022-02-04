Ушел из жизни литературовед Юрий Манн

04.02.2022
Литературовед Юрий Манн ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук.
«Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования», — говорится в сообщении.
О времени и месте прощания будет сообщено позже.
Юрий Манн родился 9 июня 1929 года. Он специализировался на творчестве Николая Гоголя. В 2008 году Манн был награжден премией Шанявского, а в 2009-м получил премию Гоголя в Италии.
Фото: Pixabay