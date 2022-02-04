Ушел из жизни сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов

Ушел из жизни сценарист и писатель Эдуард Акопов. Ему было 76 лет, рассказала РБК руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Елена Ретунская.

По ее словам, причиной смерти стал инфаркт. Ретунская добавила, что информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее.





Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. Писать рассказы и печататься в местных журналах он начал еще будучи студентом. За свою жизнь Акопов написал сценарии к более чем 30 фильмам. В их числе — ленты «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Сдается квартира с ребенком» и др.





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