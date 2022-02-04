Театр «Урал. Опера. Балет» перенес премьеру оперы о Стиве Джобсе

04.02.2022
Екатеринбургский театр оперы и балета «Урал. Опера. Балет» перенес премьеру постановки об учредителе корпорации Apple Стиве Джобсе из-за обострения эпидемической ситуации в регионе. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе театра.
«8 сентября 2022 года театр «Урал. Опера. Балет» планировал открыть сезон премьерой оперы The ®evolution of Steve Jobs Мейсона Бейтса. В связи с тем, что на сегодня в театре обострилась эпидемиологическая ситуация, по причине болезни артистов происходят замены спектаклей, зрители сдают билеты, а коллектив несет большие финансовые потери, руководство театра приняло решение перенести премьеру оперы», — уточнили в театре.
Как сообщили в пресс-службе, большая часть творческого коллектива, задействованная в постановке, находится на больничном. Это не дает возможности осуществлять полноценный репетиторский процесс.
Ранее в пресс-службе театра «Урал. Опера. Балет» заявили, что поставят в сентябре оперу о Стиве Джобсе на музыку композитора Мейсона Бейтса.
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