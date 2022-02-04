Дальневосточное биеннале искусств стартует в августе

04.02.2022
Мероприятие, основными площадками которого станут Владивосток и Хабаровск, продлится два месяца. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, пишет ТАСС.
Дальневосточное биеннале искусств откроется 19 августа.
«Биеннале уже запрограммировано быть одним из важнейших культурных событий года в Российской Федерации», — подчеркнул Чекунков.
В экспертный совет проекта вошли глава Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, директор Пушкинского музея Марина Лошак, а также специалисты из Японии и других государств.
Алексей Чекунков выразил надежду, что жители городов Дальнего Востока и других регионов России оценят мероприятие. «Собственное отношение к биеннале я выразил, согласившись войти и возглавить попечительский совет биеннале», — сказал он.
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