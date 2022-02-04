Дальневосточное биеннале искусств стартует в августе

04.02.2022

Дальневосточное биеннале искусств стартует в августе
Мероприятие, основными площадками которого станут Владивосток и Хабаровск, продлится два месяца. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

Дальневосточное биеннале искусств откроется 19 августа. 

«Биеннале уже запрограммировано быть одним из важнейших культурных событий года в Российской Федерации», — подчеркнул Чекунков.

В экспертный совет проекта вошли глава Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, директор Пушкинского музея Марина Лошак, а также специалисты из Японии и других государств.

Алексей Чекунков выразил надежду, что жители городов Дальнего Востока и других регионов России оценят мероприятие. «Собственное отношение к биеннале я выразил, согласившись войти и возглавить попечительский совет биеннале», — сказал он.

Фото: pixabay