Пушкинский музей представил звуковое сопровождение выставки «Бывают странные сближенья...»

04.02.2022
«Фонема-хор» представил перформанс в пространстве выставки «Бывают странные сближенья...» Жан-Юбера Мартена в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина. Об этом информирует ТАСС.
Нестандартное звуковое сопровождение хорошо подходит характеру экспозиции, полагает директор музея Марина Лошак.
«Не для каждого типа выставок подойдет подобный эксперимент, иногда это чужеродно. Но так как выставка «Бывают странные сближенья...» — это полет импровизации, она чрезвычайно живая, связанная с реакцией, со всем человеческим, то любое внедрение творческих поворотов ей очень подходит. Одно дополняет другое», — сказала Марина Лошак.
Пространство выставки включает 13 разделов. 45-минутный перформанс повторится 5 февраля в 16:00 МСК.
Фото: Pixabay