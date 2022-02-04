Первое издание «Слова о полку Игореве» уйдет с молотка

04.02.2022
Издание 1800 года выставили на торги аукционного дома «Литфонд», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу площадки.
Торги назначены на 10 февраля. Предварительная стоимость первого издания «Слова о полку Игореве» составила 3 миллиона рублей.
Выставленный на торги экземпляр напечатан в 1800 году. Три года назад с молотка ушло некомплектное издание «Слова о полку Игореве», которое реализовали за 8 миллионов рублей.
10 февраля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги и другие лоты: «Стихотворения» Александра Пушкина с эстимейтом 2 миллиона рублей, «Военные рассказы» Льва Толстого, предварительно оцененные в 400 тысяч рублей, а также «Альбом важнейших видов Амстердама» из библиотеки государственного и военного деятеля XVIII-XIX веков Алексея Аракчеева. Владелец оставил собственноручную надпись в книге, начальную стоимость которой эксперты оценили в 350 тысяч рублей.
Фото: pixabay