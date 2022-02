RHCP анонсировали первый за шесть лет альбом

Группа Red Hot Chili Peppers вернулась с новым синглом и клипом на него, а также рассказала о планах выпустить 12-ю пластинку. Об этом сообщает The Rolling Stones.





Новый альбом под названием Unlimited Love дебютирует 1 апреля. Он станет первым студийником группы с 2016 года, а также первой с 2006 года пластинкой, записанной с гитаристом Джоном Фрушанте. В последний раз он участвовал в записи альбома Stadium Arcadium, отмечает издание.





«Наша единственная цель — раствориться в музыке», — говорится в заявлении коллектива.





Вместе с анонсом Unlimited Love музыканты выпустили дебютный сингл с нового альбома Black Summer и сюрреалистичный клип на него, который сняла Дебора Чоу.





В 2019 году в группу вернулся гитарист Джон Фрушанте, с которым RHCP записали знаковые альбомы Californication (1999), By the Way (2002) и Stadium Arcadium (2006). За эти работы группа получила несколько премий «Грэмми». Первый за 13 лет концерт с его участием состоялся зимой 2020 года.





В июле Red Hot Chili Peppers планируют отправиться в мировой гастрольный тур.









Фото: Raph_PH — Ohana2019-296, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90746818