Киностудия им. Горького снимет новогоднюю комедию с Сукачевым и Прилучным

04.02.2022
Фильм под рабочим названием «Дядя из Чикаго» планируют выпустить зимой 2022-2023 гг., сообщили в пресс-службе студии.
Работа по созданию новогодней комедии уже стартовала. Главные роли в фильме исполняют Гарик Сучачев и Павел Прилучный. Режиссером проекта выступает Александр Баршак.
«Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника», — процитировали в пресс-службе генерального продюсера киностудии Лику Бланк.
Актерский ансамбль дополнили Алина Алексеева, Оскар Кучера и др. По словам режиссера, создатели искали артистов, умеющих импровизировать. Он определи жанр «Дяди из Чакаго» как семейную и детскую комедию, а также мелодраму и приключения.
В центре сюжета окажется ландшафтный дизайнер Катя, которая 31 декабря развозит заказчикам елки. Девушка планирует встретить Новый год в одиночестве, однако ее мама очень хочет познакомить дочь с молодым человеком. Катя находит повод, чтобы избежать этого — соглашается встретить дядю соседей, который прилетает из Чикаго. В итоге девушка оказывается в центре приключенческой истории.
Киностудия имени Горького снимает новогоднюю комедию для всей семьи при поддержке Министерства культуры России.
Фото: pixabay