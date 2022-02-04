На Урале продемонстрировали инсталляцию, посвященную конструктивизму

04.02.2022
В Екатеринбурге представили посвященную уральскому конструктивизму инсталляцию под названием «Взаимосвязь/Сеть/Сплетения» нидерландского композитора, музыканта и звукорежиссера Андреаса Кюне. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие стало первым на площадке нового «Центра Авангарда» в здании комплекса «Дома Госпромурала». Ранее сообщалось, что Музей истории Екатеринбурга получил помещения в здании дома известного конструктивистского комплекса «Дома Госпромурала» — здесь расположатся посвященная Екатеринбургу ХХ- XXI веков экспозиция и площадки для образовательных и креативных инициатив горожан.
Кюне создал посвященную уральскому конструктивизму абстрактную симфонию — звуки для нее были собраны екатеринбургскими волонтерами в конструктивистских зданиях города и области в течение прошлого года.
Фото: Pixabay