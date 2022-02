Группа Korn выпустила новый альбом Requiem

Композиции с 14-й пластинки ню-метал-группы выложили на «Яндекс.Музыке», Spotify и других популярных музыкальных стримингах.





В альбом Requiem, длительность которого составила 33 минуты, вошли девять треков. По словам музыкантов, они стремились сделать более легкое звучание.





Предыдущий альбом группы The Nothing, вышедший в 2019 году, музыкальные критики назвали самым мрачным в творчестве Korn. До и во время работы над ним у фронтмена Джонатана Дэвиса умерли мать и бывшая супруга.





По поводу Requiem критики говорят, что звучание ню-метал-группы по-прежнему остается мрачным, но в нем появляются нотки надежды.





До выхода новой пластинки коллектив представил два сингла с клипами — Start the Healing и Lost in the Grandeur.





Американская группа Korn основана в 1993 году. Музыканты стали пионерами жанра ню-метал, который популяризировали и вывели в мейнстрим. За время творческой деятельности группа выпустила 14 альбомов.





Фото: Sébastien Paquet, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24753943