Минкультуры РФ выделит 130 млн рублей на реконструкцию сгоревшего храма

Речь идет об Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, которую в 2018 году уничтожил пожар. Об этом ТАСС сообщила глава управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.





По ее словам, федеральное ведомство предусмотрело в бюджете на 2022 год средства на реконструкцию сгоревшего храма.





«Проект включен в федеральную программу «Развитие культуры» — Министерство культуры получило в свое время поручение от Администрации президента РФ обеспечить финансирование этих работ», — отметила Юлия Алипова.





Она добавила, что конкурс по выбору подрядчика объявят в ближайшем будущем, а его итоги будут подведены весной. Реконструкцию предполагают провести за 2,5 года.





Стоимость восстановительных работ оценили в 129,9 млн рублей. Ранее их оценивали в 143 млн рублей. Сумму скорректировали по итогам экспертизы. Однако в процессе реконструкции может потребоваться дополнительное финансирование, если вырастет стоимость материалов и выявится необходимость проведения новых работ, подчеркнула собеседница издания.





Успенскую церковь построили в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании. С 2015 года богослужения в ней не проводились. По подозрению в поджоге храма задержали подростка, которого отправили на принудительное лечение. В пожаре уцелели некоторые исторические элементы, в том числе древний алтарь храма, существовавшего еще до Успенской церкви.





Фото: Сергей Свердлов, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21658463