В Москве состоялась премьера дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация»

Премьера дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация» о семье кинематографистов прошла в четверг, 3 февраля, в кинотеатре «Художественный». Об этом пишет ТАСС.

«На площадке было все очень хорошо, гармония. Семья и работа — это совершенно разные вещи, совершенно не пересекающиеся. Тема для кино может быть любая вообще, мне кажется, но история семейных отношений — это всегда очень интересно, очень захватывающе. Смотрите, наслаждайтесь», — сказала актриса Анна Михалкова, сыгравшая в сериале одну из главных ролей.





Проект, состоящий из четырех эпизодов, выйдет на площадке мультимедийного сервиса Okko 7 февраля. Он создан компанией «Медиаслово» в рамках партнерства с Okko.





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