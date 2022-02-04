Дакота Джонсон исполнит роль Мадам Паутины

Голивудская актриса и модель Дакота Джонсон ведет переговоры об исполнении роли Мадам Паутины в ее сольном фильме. Об этом сообщает «Культуромания».

Проект было решено запустить после успеха «Нет пути домой».





Режиссером проекта станет С.Дж. Кларксон, за сценарий отвечают Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, написавшие «Могучих рейнджеров» и «Морбиуса».





Мадам Паутина в комиксах — пожилая женщина, обладающая даром ясновидения. Женщина слепа и подключена к системе жизнеобеспечения, похожей на паутину.





Фото: YouTube