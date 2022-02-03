Минкультуры России обратилось в Генпрокуратуру из-за акта вандализма

Жалобу направили по поводу повреждения картины «Три фигуры» Анны Лепорской, выставлявшейся в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».





Минкультуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру России в связи с тем, что неизвестный разрисовал полотно, созданное ученицей Казимира Малевича в начале 1930-х годов и хранящееся в собрании Третьяковской галереи. Работа выставлялась в «Ельцин-Центре» в Екатеринбурге в конце прошлого года.





«В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. "Три фигуры" департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России», — сообщили агентству в министерстве.





В настоящее время ожидается решение по этому вопросу.





Картину Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934) отправили на Урал для участия в выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», где вандал пририсовал глаза абстрактным лицам.





По информации The Art Newspaper, он использовал шариковую ручку, чернила которой попали в красочный слой. «Ельцин-Центр» обратился в полицию, однако городское управление МВД России отказалось возбуждать дело после проверки.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ