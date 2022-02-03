Один из старейших симфонических оркестров России приглашает на концерт

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, сообщили организаторы.





Концерт состоится 4 февраля в Большом зале. Оркестр выступит с заслуженным артистом России, дирижером Большого театра Павлом Сорокиным. В вечере примет участие лауреат международных конкурсов, пианист Александр Лубянцев.





В программе заявлены сочинения венгерского и немецкого композитора XVIII Ференца Листа и его младшего современника из Норвегии Эдварда Грига. В прологе прозвучит одно из самых ранних и важных произведений Грига, созданное в 1868 году, — Концерт для фортепиано с оркестром. Далее посетители услышат Норвежские танцы Грига. В эпилоге оркестр исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Листа.





Начало концерта в 19:00.





МГАСО под управлением Павла Когана, основанный в 1943 году, является одним из старейших симфонических оркестров страны. Его первым главным дирижером стал народный артист СССР Лев Штейнберг. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером оркестра стал Павел Коган, с приходом которого репертуар коллектива пополнился европейскими и американскими произведениями.





Фото: пресс-служба МГАСО