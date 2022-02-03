Музыкальный театр Карелии получит грант от Минкультуры

Музыкальный театр Карелии получит 10 млн рублей от Министерства культуры России на реализацию проекта «Нестоличная опера». Об этом заявили в пресс-службе министерства культуры республики.

В 2022 году в Петрозаводске покажут премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», а также проведут фестиваль молодых артистов оперы «ОпераVita» с участием столичных певцов.





Средства гранта позволят выйти театру на новые позиции в формировании репертура и поработать в разных направлениях оперного жанра, добавили в пресс-службе регионального ведомства.





Музыкальный театр Республики Карелия был открыт в 1955 году. В его репертуар входят спектакли всех музыкально-сценических жанров: классическая и современная оперетта, музыкальная комедия и мюзикл, опера и балет.





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