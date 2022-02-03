Музыкальный театр Карелии получит грант от Минкультуры

03.02.2022

Музыкальный театр Карелии получит грант от Минкультуры

Музыкальный театр Карелии получит 10 млн рублей от Министерства культуры России на реализацию проекта «Нестоличная опера». Об этом заявили в пресс-службе министерства культуры республики.

В 2022 году в Петрозаводске покажут премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», а также проведут фестиваль молодых артистов оперы «ОпераVita» с участием столичных певцов.

Средства гранта позволят выйти театру на новые позиции в формировании репертура и поработать в разных направлениях оперного жанра, добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Музыкальный театр Республики Карелия был открыт в 1955 году. В его репертуар входят спектакли всех музыкально-сценических жанров: классическая и современная оперетта, музыкальная комедия и мюзикл, опера и балет.

Фото: Pixabay