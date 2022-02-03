В марте выйдет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Премьера кинокартины «Нотр-Дам горит» французского режиссера Жан-Жака Анно назначена на 16 марта, сообщает BFMTV.





Большая часть съемок фильма «Нотр-Дам горит» (Notre-Dame Br le) прошла в Буржском соборе и других французских постройках. Бюджет картины о пожаре в Соборе Парижской Богоматери, который произошел в апреле 2019 года, составил около 30 млн евро.





Режиссером выступил Жан-Жака Анно, снявший фильмы «Враг у ворот», «Имя розы», «Черное золото», а также «Черные и белые в цвете», за который он получил «Оскар». В фильме снялись Самэль Лабарт («Загадочные убийства Агаты Кристи»), Жереми Лаэрт («Жизнь Адель») и другие актеры.





По словам постановщика, в картине максимально детально воссоздали хронологию пожара, который покажут в том числе на документальных кадрах. «Мы использовали настоящий огонь, так как применение компьютерной графики снижает эффект», — подчеркнул Анно.





Согласно версии следствия, возгорание в Нотр-Даме произошло 15 апреля 2019 года после проведения ремонтных работ в районе шпиля. Огонь уничтожил деревянную крышу и обрушил шпиль, который тоже сгорел. Пожар удалось потушить только на следующий день. Он продолжался более 15 часов. Люди из разных частей света направляли пожертвования на восстановление собора, заложенного в 1163 году. На эти цели собрали более 840 млн евро.





Фото: Thomas Bresson, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47190898