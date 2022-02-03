Российская лента «Ника» включена в основной конкурс фестиваля South by Southwest

Российская картина «Ника» режиссера Василисы Кузьминой о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной была включена в конкурсную программу американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW). Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

«Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера «Ники» состоится именно на SXSW — на фестивале, который дал старт моим любимым «Девочкам» и «Мистеру Роботу», — процитировали в пресс-службе Кузьмину.





Она снимала ленту вместе с продюсером Александром Андрющенко, а сценарий написала совместно с Юлией Гулян.





Фестиваль South by Southwest, который ориентирован на поиск новых талантов и режиссеров, проводится в городе Остин.





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