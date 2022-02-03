Умер заслуженный артист Казахской ССР Виктор Шалаев

03.02.2022
Режиссер-постановщик Северо-Казахстанского драматического театра им. Н.Ф. Погодина умер в возрасте 75 лет. О его кончине сообщили в пресс-службе учреждения.
Режиссер, актер, заслуженный артист Казахской ССР, почетный гражданин Петропавловска Виктор Шалаев скончался 3 февраля. Причины смерти и время прощания с артистом в театре пока не назвали.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в официальном Instagram-аккаунте драмтеатра имени Погодина.
Виктор Шалаев (1946-2022) родился в Ярославской области, окончил Горьковское театральное училище и Карагандинский госуниверситет. Работал актером в театрах Горького, Волгограда, Северодвинска, Самарканда, Тюмени, где сыграл более 100 ролей.
С 1980 года работал в Северо-Казахстанском драматическом театре им. Н.Ф. Погодина сначала актером, потом художественным руководителем и режиссером-постановщиком. В 1987 году получил звание заслуженного артиста республики за роли в спектаклях «Чокан Валиханов», «Антоний и Клеопатра», «Дети Арбата». В качестве режиссера выпустил более 30 постановок.
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