Ченнинг Татум рассказал, почему не хочет смотреть фильмы Marvel

03.02.2022

Ченнинг Татум рассказал, почему не хочет смотреть фильмы Marvel

Голливудский актер Ченнинг Татум заявил, что не может смотреть фильмы от студии Marvel из-за травмировавшей его истории. Об этом сообщает ФАН.

Звезда картины «Шаг вперед» Татум отметил, что четыре года назад работал над проектом о супергерое Гамбите. Он должен был сыграть в ленте главную роль, но проект неожиданно закрыли в 2019 году.

Тогда корпорации Disney и Fox объявили о слиянии, и первая компания решила заняться вселенной «Людей Икс». В этот проект как раз вошел персонаж Гамбит, которого Татум мечтал сыграть.

«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — заявил Татум.

Фото: Pixabay