Ченнинг Татум рассказал, почему не хочет смотреть фильмы Marvel

Голливудский актер Ченнинг Татум заявил, что не может смотреть фильмы от студии Marvel из-за травмировавшей его истории. Об этом сообщает ФАН.

Звезда картины «Шаг вперед» Татум отметил, что четыре года назад работал над проектом о супергерое Гамбите. Он должен был сыграть в ленте главную роль, но проект неожиданно закрыли в 2019 году.





Тогда корпорации Disney и Fox объявили о слиянии, и первая компания решила заняться вселенной «Людей Икс». В этот проект как раз вошел персонаж Гамбит, которого Татум мечтал сыграть.





«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — заявил Татум.





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