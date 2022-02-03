Вышел трейлер хоррора «Экзорцизм Бога»

03.02.2022
Ролик по фильму ужасов опубликовали в Сети. Его можно посмотреть на YouTube-канале Saban Films.
Премьера кинокартины назначена на 11 марта.
В центре истории — священник Питер Уильямс, живущий в Мексике. Жители города считают пастыря почти святым, поскольку он помогает им и с добром относится к бывшим заключенным. Однако священник скрывает причины своего переезда в Мексику. Ему пришлось уехать после трагедии, которой завершился проведенный им обряд экзорцизма. Одержимый демоном, которого он пытался изгнать, священник совершил самое ужасное святотатство.
Спустя почти 20 лет после этих событий Питера Уильямса ждет новая битва с внутренним врагом. У некоторых горожан появляются подозрительные симптомы, которые священник принимает за одержимость дьяволом. Он обращается за помощью к другому экзорцисту.
Роли священников исполнили Уилл Бейнбринк и Джозеф Марселл. В фильме также сыграли Мария Габриэла де Фариа, Гектор Коцифакис, Иран Кастильо и др. Хоррор снял Алехандро Идальго («Дом в конце времен»). Сценарий создал Сантьяго Фернандес Кальвете.
Фото: кадр из фильма «Экзорцизм Бога»