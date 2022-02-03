В Москве cостоялась церемония прощания с Мережко

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко. Об этом сообщает РИА Новости.

Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Проститься с ним пришли его друзья и коллеги. Кинорежиссер Вера Токарева отметила, что Мережко всегда жил сегодняшним днем.





«Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом», — сказала она.





Мережко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.





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