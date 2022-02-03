Фрагменты сбитого в Петербурге горельефа Мефистофеля выставят в музее

Обломки скульптуры, сбитой с фасада дома на Лахтинской улице в 2015 году, станут музейными экспонатами. Об этом сообщили в местном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).





«Без сомнений, горельеф представляет собой историко-культурную ценность и в дальнейшем займет достойное место в одном из залов экспозиции «История движения в защиту Петербурга», — отметил зампред совета петербургского отделения ВООПИиК Антон Иванов.





Уцелевшие части также помогут реставраторам и проектировщикам в создании копии горельефа Мефистофеля. По словам праправнучки архитектора А. Л. Лишневского Александры Турковской, у Мефистофеля сохранилась улыбка и почти уцелела верхняя часть головы. Горельеф ждет экспертиза и снятие мерок для создания копии, рассказала она на Facebook-странице.





В 2015 году с фасада исторического дома Лишневского на Петроградской стороне сбили скульптуру улыбающегося Мефистофеля. Как пишет РИА Новости, ответственность за это взяли на себя «Казаки Петербурга», посчитавшие недопустимым его нахождение рядом с православным храмом. Петербургские казаки заявили, что такой организации не существует. В РПЦ осудили акт вандализма.





Было возбуждено уголовное дело, которое прекратили в 2016 году в связи с раскаянием фигурантов и возмещением ущерба, сообщили агентству в петербургском главке МВД. После закрытия дела фрагменты хранились в камере вещественных доказательств в районном управлении МВД. ВООПИиК, куда обратилась Александра Турковская, при содействии городского комитета по охране памятников удалось принять их на хранение.





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