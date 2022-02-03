Российскую комедию «Оторви и выбрось» покажут на фестивале South by Southwest

Российская картина «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова будет принимать участие в ежегодном американском кинофестивале South by Southwest (SXSW), который состоится в марте. Об этом сообщила пресс-служба компании «Метрафильмс».

«Это невероятная радость! South by Southwest — большущий и крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты как Терренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана. Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины», — процитировали в пресс-службе режиссера Кирилла Соколова.





Премьера комедии «Оторви и выбрось» прошла в конкурсной программе российского фестиваля «Кинотавр» в 2021 году.





Ежегодный фестиваль South by Southwest (SXSW) проходит в городе Остин (штат Техас), он состоится с 11 по 20 марта.





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