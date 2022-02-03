Роланд Эммерих обвинил кинокомиксы и Star Wars в подрыве киноиндустрии

Немецко-американский режиссер, известный по фильмам «Звездные врата», «Годзилла», «Послезавтра», поделился мнением о состоянии отрасли с изданием Den of Geek.





По его мнению, супергеройские блокбастеры по вселенным Marvel и DC, а также продолжения «Звездных войн» подрывают киноиндустрию. Из-за обилия этих фильмов студии не хотят тратить деньги на оригинальные проекты, не связанные с крупными франшизами, пояснил он.





«Сейчас кинематографом завладели фильмы по комиксам Marvel, DC и «Звездные войны». Это довольно серьезно подрывает индустрию, потому что никто больше не хочет вкладываться в оригинальный материал», — сказал режиссер.





Эммерих не в первый раз высказывается о супергеройских экшнах. Ранее он заявлял, что смотрит блокбастеры «Марвел» во время длинных перелетов, чтобы скорее уснуть. Позже постановщик добавил, что его антипатия к супергероям в костюмах может быть связана с возрастом и немецким происхождением — в Германии комиксы стали популярными только в последние десятилетия.





Роланд Эммерих известен созданием фантастических картин и фильмов-катастроф. Среди его работ — «Универсальный солдат», «День независимости», «Звездные врата», «Годзилла», «Послезавтра», «2012» и др.





3 февраля в российский прокат выходит его последняя сай-фай лента «Падение Луны», в которой спутник Земли по неизвестным причинам сходит с орбиты и летит в сторону Голубой планеты, вызывая катастрофу.





Фото: Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81984752