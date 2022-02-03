КазГИК представил проект на выставке «Уникальная Россия»

03.02.2022
II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» началась в Москве. Об этом рассказали в Министерстве культуры РФ.
Инжиниринговый центр Казанского госинститута культуры представил разработки в сферах художественной керамики, деревообработки, дизайна костюма и текстиля. Кроме того, сотрудники учебного заведения продемонстрировали виртуальные тренажеры по декоративно-прикладному искусству.
«Представленная экспозиция направлена на цифровую трансформацию технологических решений в области новых технологий и народного творчества», — отметили в пресс-службе министерства.
В выставке «Уникальная Россия» принимают участие глава Инжинирингового центра КазГИК Шамиль Султанов, ведущий специалист ИЦ, член Евразийского союза этнодизайнеров Султан Салиев, а также заведующий научно-экспериментальной лабораторией ИЦ, кандидат педагогических наук, завкафедрой изобразительного искусства и дизайна, член Союза дизайнеров РФ Расых Салахов.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ