Хлоя Грейс Морец и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в ленте о массовом самоубийстве

03.02.2022
Американские актеры присоединились к касту триллера «Белая ночь», основанного на реальных событиях 1978 года, пишет Deadline.
Фильм расскажет о массовом самоубийстве в сектантской общине Джонстаун, которая располагалась в Гайане на северо-востоке Южной Америки. В 1978 году в Джонстауне, названном по имени основателя секты Джима Джонса, погибли более 900 человек, включая детей. По официальной версии, последователи секты совершили суицид.
Триллер будет основан на биографической книге Деборы Лэйтон «Соблазнительный яд». Ее сыграет Хлоя Грейс Морец, чья героиня стала последовательницей культа «Храм народов» и приближенной Джима Джонса, роль которого исполнит Джозеф Гордон-Левитт.
Постановкой «Белой ночи» займется Анне Севитски (Норвегия), известная по фильму «Йорген + Анне = правда» и сериалу «Черное зеркало». Адаптированный сценарий создаст Уильям Уилер (США), работавший над «Королевой Катве». Продюсерами проекта станут Эми Науиокас и Энн Кэри.
Съемки триллера планируют начать весной этого года. Дата премьеры пока не названа.
Фото: pixabay