ВГИК открывает набор на новую специальность «Продюсер дистрибьюции»

03.02.2022

ВГИК открывает набор на новую специальность «Продюсер дистрибьюции»
Всероссийский институт кинематографии им. С.А. Герасимова стал инициатором открытия новой для отечественной кинематографии профессии, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В 2022 году во ВГИКе впервые стартует набор на новую образовательную программу «Продюсер дистрибьюции», представленную на кафедре дистрибьюции и маркетинга. Занятия будут вести ведущие специалисты киноотрасли и педагоги ВГИКа. Программа, рассчитанная на пять с половиной лет, предполагает заочный формат обучения.

«Российская киноиндустрия активно развивается и остро нуждается не только в продюсерах-производственниках, но и в новых специальностях, таких как продюсер, занимающийся дистрибьюцией различного контента — как офлайн, так и онлайн. В США и в европейских странах продюсеры дистрибьюции продуктивно работают уже не первый год, а в России подготовка таких специалистов до сих пор не велась, поэтому запуск этой образовательной программы мы посчитали актуальным. Надеемся, она будет востребована рынком», — поделился завкафедрой дистрибуции и маркетинга Антон Малышев.

Развитие кинематографа, которому способствует госпрограмма кинофикации, требует новых знаний, новых подходов и соответствующей подготовки кадров.

«В настоящее время нам приходится обучать сотрудников на рабочих местах. Приглашение специалистов из кинотеатров или других прокатных компаний не решает проблему, поскольку каждый дистрибьютор работает в рамках своей, присущей только ему модели. Для молодых людей такое обучение открывает хорошую возможность получить интересную и нужную профессию, тем более, база, российские наработки и международный опыт существуют», — отметил директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Поступить на программу могут выпускники средних учебных заведений, дистрибьюторы с непрофильным образованием, руководители ДК и кинотеатров, сотрудники кинопрокатных компаний, фестивалей и рекламных агентств. 

Учебная программа предполагает изучение рекламы, маркетинга, психологии, внешнеэкономической деятельности дистрибьютора, аналитических исследований зрелищного потенциала фильма, портрета зрителя, фестивального менеджмента, организации питчингов и кинорынков.

В апреле организуют подготовительные онлайн-курсы. С 7 июня по 7 июля пройдет прием документов через личный кабинет абитуриента на сайте ВГИКа или сервис «Поступление в ВУЗ онлайн». С 8 по 25 июля проведут вступительные экзамены, состоящие из двух туров.

Первый тур предполагает дистанционное выполнение творческого задания, на котором абитуриентов попросят проанализировать несколько фильмов из заранее предоставленного списка, включающего ленты «Баллада о солдате» (1959), «Асса» (1987), «Брат» (1997), «Текст» (2019), «Курьер» (1986) и др. Второй тур — очный экзамен, посвященный вопросам культурологи, экономики и обществознания. 

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ