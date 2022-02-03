ВГИК открывает набор на новую специальность «Продюсер дистрибьюции»

Всероссийский институт кинематографии им. С.А. Герасимова стал инициатором открытия новой для отечественной кинематографии профессии, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





В 2022 году во ВГИКе впервые стартует набор на новую образовательную программу «Продюсер дистрибьюции», представленную на кафедре дистрибьюции и маркетинга. Занятия будут вести ведущие специалисты киноотрасли и педагоги ВГИКа. Программа, рассчитанная на пять с половиной лет, предполагает заочный формат обучения.





«Российская киноиндустрия активно развивается и остро нуждается не только в продюсерах-производственниках, но и в новых специальностях, таких как продюсер, занимающийся дистрибьюцией различного контента — как офлайн, так и онлайн. В США и в европейских странах продюсеры дистрибьюции продуктивно работают уже не первый год, а в России подготовка таких специалистов до сих пор не велась, поэтому запуск этой образовательной программы мы посчитали актуальным. Надеемся, она будет востребована рынком», — поделился завкафедрой дистрибуции и маркетинга Антон Малышев.





Развитие кинематографа, которому способствует госпрограмма кинофикации, требует новых знаний, новых подходов и соответствующей подготовки кадров.





«В настоящее время нам приходится обучать сотрудников на рабочих местах. Приглашение специалистов из кинотеатров или других прокатных компаний не решает проблему, поскольку каждый дистрибьютор работает в рамках своей, присущей только ему модели. Для молодых людей такое обучение открывает хорошую возможность получить интересную и нужную профессию, тем более, база, российские наработки и международный опыт существуют», — отметил директор по кинопрокату «Централ Партнершип» Павел Верещагин.





Поступить на программу могут выпускники средних учебных заведений, дистрибьюторы с непрофильным образованием, руководители ДК и кинотеатров, сотрудники кинопрокатных компаний, фестивалей и рекламных агентств.





Учебная программа предполагает изучение рекламы, маркетинга, психологии, внешнеэкономической деятельности дистрибьютора, аналитических исследований зрелищного потенциала фильма, портрета зрителя, фестивального менеджмента, организации питчингов и кинорынков.





В апреле организуют подготовительные онлайн-курсы. С 7 июня по 7 июля пройдет прием документов через личный кабинет абитуриента на сайте ВГИКа или сервис «Поступление в ВУЗ онлайн». С 8 по 25 июля проведут вступительные экзамены, состоящие из двух туров.





Первый тур предполагает дистанционное выполнение творческого задания, на котором абитуриентов попросят проанализировать несколько фильмов из заранее предоставленного списка, включающего ленты «Баллада о солдате» (1959), «Асса» (1987), «Брат» (1997), «Текст» (2019), «Курьер» (1986) и др. Второй тур — очный экзамен, посвященный вопросам культурологи, экономики и обществознания.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ