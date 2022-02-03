Музей «Смоленская крепость» отметит День российской науки

03.02.2022
8 февраля в Смоленске стартует II Международная научно-практическая конференция «Музеефикация фортификационных сооружений: проблемы и пути их решения», сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Конференция, организованная музеем «Смоленская крепость», откроет серию мероприятий учреждения в рамках Года культурного наследия народов РФ.
«Исследовательский форум призван проанализировать существующие методы музеефикаци фортификационных сооружений, представить новейший опыт музейной адаптации сохранившихся памятников оборонительного зодчества, развить методологическую практику по музеефикации как комплексов, так и отдельных объектов защитных укреплений», — отмечается в сообщении ведомства.
Научный форум включает две секции: «Фортификационное наследие» и «Практический опыт музеефикации фортификационных сооружений». 9 февраля пройдет круглый стол «Интерактивный музей "Смоленская крепость"» о реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
С докладами выступят научные и музейные работники из Смоленской, Тверской, Калининградской, Нижегородской, Московской областей, Москвы, Петербурга, Дагестана и Беларуси. Среди докладов будут представлены результаты актуальных исследований Смоленской крепостной стены.
Конференция пройдет в смешанном формате — очно и онлайн. Прямые трансляции будут организованы на сайте Культура.РФ.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ