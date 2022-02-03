Советский мюзикл «Мы хотим танцевать» возродят в Магадане

03.02.2022
Спектакль в постановке московского режиссера Андрея Цветкова-Толбина представят в Магаданском музыкальном и драматическом театре, сообщает «Смотрим».
Репетиции мюзикла «Мы хотим танцевать» идут уже два месяца. Премьерный показ планируют дать 26 марта.
В центре сюжета — молодые танцовщики и хореографы, недавние выпускники училища, получившие назначение в театр на Дальнем Востоке. Они отправляются в маленький провинциальный город, чтобы создавать новое искусство. Однако руководству театра не нравится их подход, поэтому герои втайне начинают ставить новаторскую балетную постановку.
«Музыка просто исключительная. Молодая, зажигающая, прекрасная, удивительная. Судьба, сюжет. Конечно же, это острая сатира. И, конечно же, театр должен быть актуальным», — отметил режиссер, несколько лет назад поставивший в Магаданском театре «Боярыню Веру Шелогу».
Мюзикл «Мы хотим танцевать» дебютировал в Ленинграде в 1967 году. Музыку написал Андрей Петров, либретто — Владимир Константинов и Борис Руцер.
Фото: pixabay