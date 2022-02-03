Новгородский театр драмы поставит спектакль по «Мастеру и Маргарите»

За инсценировку и режиссуру постановки отвечает Мария Мирош из Санкт-Петербурга, передает «Великий Новгород.ру».





В Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского начались репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова.







«Текст Булгакова покорил меня в ранней юности и вдохновляет на протяжении многих лет главными темами — любви и верности, веры и неверия, света и тьмы. Прикасаясь к этому материалу, мы не претендуем удивить, пробудить или заставить думать зрителя. Это должно быть впечатление», — отметила Мария Мирош.





Зрители попадут в три измерения-пространства, заданные писателем: это Ершалаим, Москва 1930-х годов и Вечность. Для реализации этой задумки будет использовано специальное оборудование, создающее голографический эффект 3D.





В спектакле задействована почти вся труппа Театра драмы. Главные роли достались Анатолию Устинову, Маргарите Сакович, Дмитрию Желнину, Кристине Жеребор и другим артистам.





Премьера «Мастера и Маргариты» назначена на конец марта.





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