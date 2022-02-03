Джеффри Раш сыграет легендарного американского комика Граучо Маркса

03.02.2022
Биографический фильм «Поднятые брови» снимут по одноименной книге Стива Столиара, который работал с артистом в 1970-е годы, передает Deadline.
Австралийский актер Джеффри Раш («Фрида», «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины») сыграет культового комика Граучо Маркса (1890-1977), который начал карьеру в квинтете Братья Маркс, а затем занялся сольным творчеством.
Действие фильма развернется в 1970-е годы, когда Столиар работал с Марксом и его подругой и менеджером Эрин Флеминг. Другие подробности байопика пока не раскрываются.
Кинокартину снимет израильский режиссер Орен Моверман, известный по фильмам «Посланник» и «Ужин». Он же разработает сценарий совместно со Стивом Столиаром. Среди продюсеров проекта значатся Миранда Бейли и Орен Моверман.
Вместе с Джеффри Рашем в байопике снимутся Сиенна Миллер, которая сыграет Эрин Флеминг, и Чарли Пламмер, который исполнит роль Стива Столиара.
Фото: pixabay