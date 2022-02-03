МГТ отмечает 15-летие Губернаторского оркестра Московской области

Московский губернский театр (МГТ) в четверг, 3 февраля, отмечает 15-летие Губернаторского оркестра Московской области, который является частью творческого коллектива МГТ и участником многих спектаклей. Об этом сообщает ТАСС.

«Губернаторский оркестр — часть нашего театра, нашей большой „губернской“ семьи, без его звучания невозможно представить ни одного нашего спектакля или праздника. Оркестр подошел к своему 15-летию с огромным багажом и опытом, массой уникальных навыков, сохранив при этом юношеский задор и жажду познавать и открывать новое. Им доступно все, от классики до рока и хип-хопа, от музыкальных соло до драматических сцен», — отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков.





Оркестр к своему дню рождения подготовил праздничную программу-бенефис «Нам — 15!». В нее вошли лучшие произведения из репертуара коллектива, а также эскиз предстоящей премьеры музыкального спектакля.





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