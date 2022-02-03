На средневековом кладбище в Германии нашли останки обезглавленной лошади

Археологи обнаружили в одной из могил скелеты всадника и лошади без головы, а также меч и копье. Об этом сообщает Daily Mail.





Раскопки проходили в Книтлингене, где еще в начале ХХ века при строительстве обнаружили средневековый погост. По информации издания, специалисты исследовали 110 захоронений, останки в которых хранились в гробах или бревенчатых склепах. По оценкам археологов, возраст этих находок может составлять около 1400 лет.





Во многих погребениях мужчин нашли мечи, копья и щиты. В остальных могилах присутствовали кольца, серьги, ожерелья, амулеты, броши и другие драгоценные украшения. Это говорит о высоком социальном статусе усопших, полагают исследователи.





Ученые предположили, что лошадь обезглавили в ходе погребального обряда. Череп не обнаружили. Других версий у специалистов пока нет.





Как отмечают исследователи, регионом, где расположено кладбище, в тот период правили представители династии Меровингов, объединившие большую часть современной Франции и Центральной Европы. Археологи предположили, что всадник, погребенный с лошадью, состоял на службе у Меровингов и был частью элиты.











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