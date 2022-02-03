Дни авангарда и современного искусства стартовали во Владимире

Фестиваль, впервые проходящий в городе, посвящен связи художника с местом, где он работает. Об этом ТАСС рассказали организаторы.





Дни авангарда и современного искусства продлятся до 6 февраля в центре современной культуры «Флигель» и Розановском центре. В программе — более 20 мероприятий: лекции, дискуссии, видеопоказы, выставки, которые будут меняться каждый день, а также читки современных текстов, действие которых разворачивается во Владимирской области.





В обсуждениях примут участие деятели современной культуры, чья работа связана с Владимиром и Нижним Новгородом, а также организаторы проектов современного искусства, которые поделятся опытом работы в регионах. Отдельное внимание в дискуссиях будет уделено образованию деятелей искусства.





На открытии Дней авангарда участники обсудили место художника в городе на примере проекта Розановского центра, «Флигеля» и Московской международной киношколы, который популяризируют творчество уроженки Владимирской губернии, художницы-авангардистки Ольги Розановой, малоизвестной широкой аудитории.





На фестивале также представят итоги исследования Музейной улицы в исторической части Владимира. «На ней расположены важные для города и области структуры — офис музея-заповедника, департамент культуры, один из главных и посещаемых храмов. Вместе с жителями мы хотим решить проблему как минимум двух домов, один из них — дом [Ольги] Розановой», — добавила ученый секретарь Розановского центра Анна Бражкина.





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