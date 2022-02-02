Sony увеличила прибыль на 570% благодаря «Человеку-пауку: Нет пути домой»

Мировые кассовые сборы последнего фильма о Человеке-пауке помогли Sony Pictures Entertainment нарастить прибыль, сообщает Deadline.





Прибыль кинокомпании за третий квартал 2021 года составила 1,3 млрд долларов, что на 570% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Выручка превысила 4 млрд долларов, прибавив 122%.





В компании назвали и другие факторы, способствовавшие хорошим результатам: это сборы «Венома 2» и рост продаж телевизионных продуктов благодаря лицензированию сериала «Сайнфелд», и повышение продаж медиасетей в результате приобретения дистрибьютора Crunchyroll.





В феврале «Сони» планирует выпустить приключенческий экшн «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли. В апреле дебютирует супергеройское фэнтези «Морбиус» с Джаредом Летто, в июле — «Быстрее пули», в октябре — анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные 2».





«Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса заработал в мировом прокате 1,3 млрд долларов, став первым фильмом в пандемию, перешагнувшим миллиардную отметку.





Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»