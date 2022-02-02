ТЮЗ им. А.А. Брянцева отметит 100-летие в феврале

В юбилейную программу вошли традиционный показ «Конька-Горбунка», выставки, премьеры спектаклей, открытие скульптуры и другие события. Об этом рассказали в пресс-службе театра.





К 100-летнему юбилею ТЮЗ им. А.А. Брянцева подготовил три спектакля. 15 февраля дебютирует постановка «Время и место» режиссера Андрея Слепухина. 23 февраля состоится традиционный показ «Конька-Горбунка», которым открылся театр в 1922 году.





24 февраля пройдет главный праздничный вечер, на котором представят специально подготовленный к 100-летию спектакль-концерт «Планета ТЮЗ». Режиссером проекта выступил Василий Сазонов.





«Это увлекательное путешествие по истории легендарного театра со дня его основания, это поэтическое представление на основе документальных материалов, актерских и режиссерских сюжетов, это путь, ведущий сквозь разные художественные эпохи к сегодняшнему дню», — говорится в сообщении пресс-службы.





В феврале в ТЮЗе будет работать интерактивная выставка, посвященная истории театра. 14 февраля состоится дружеская встреча участников Делегатского собрания разных лет — уникального объединения, возникшего в советские годы в стенах театра.





22 февраля на телеканале «Культура» покажут документальную ленту «Наш, только наш!», посвященную юбилею. В фильме, созданным Ириной Михайловой и Еленой Плугатыревой, представят архивные кадры, фрагменты спектаклей, интервью с актерами, в разные годы служившими в ТЮЗе.





23 февраля в 50-й раз откроется выставка «Театр — глазами детей», а также пройдет открытие скульптуры Григория Потоцкого, посвященной 100-летию спектакля «Конек-Горбунок».





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева