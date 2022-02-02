Криминальный сериал «Мэр Кингстауна» получил продолжение

Стриминговая платформа Paramount+ продлила шоу с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, информирует Deadline.





Когда планируют начать съемки новых эпизодов и выпустить их, пока не сообщается.





Известно, что актер Джереми Реннер вернется к роли Майка Макласки — отсидевшего мужчины, заправляющего небольшим городком Кингстаун. Он выступает неофициальным мэром, который решает многочисленные проблемы депрессивного города, в том числе криминальные.





Сериал «Мэр Кингстауна» дебютировал на Paramount+ в ноябре прошлого года. Показ первого сезона завершился в январе 2022-го. Проект получил положительные отклики, а также стал вторым по популярности сериалом стриминга после «1883», приквела «Йеллоустоуна».





В первом сезоне также появились актеры Дайан Уист, Кайл Чендлер, Хью Диллон, Тейлор Хэндли, Эмма Лэрд и другие.





Создателями криминального триллера стали Тейлор Шеридан и Хью Диллон, которые написали сценарий шоу и выступили исполнительными продюсерами. Эпизоды поставили Гай Ферленд, Кларк Джонсон, Бен Ричардсон и другие режиссеры.





Фото: кадр из сериала «Мэр Кингстауна»