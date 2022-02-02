В Екатеринбурге дебютирует экоспектакль «Царевна-лягушка»

Премьера постановки состоится на сцене Екатеринбургского детского театра балета «Щелкунчик», сообщают «Вечерние ведомости».





Премьерные показы «Царевны-лягушки» планируют провести в марте. Создатели определяют ее жанр как «экологический спектакль». Они перенесли сюжет в современную реальность, переосмыслив его. Помимо Царевны-лягушки и Царевича, в балете появятся новые персонажи, а в сюжете поднимут экологические вопросы.





«Главный герой отправится в царство Дракона, заполненное промышленным мусором, пластиком, химическими парами, чтобы спасти природу от уничтожения», — рассказывают о грядущей премьере в театре.





Артисты будут одеты в яркие костюмы, стилизованные под исторические наряды. В спектакле планируют использовать анимацию. «Царевна-лягушка» предназначается для зрителей всех возрастов.





Хореографом выступил Петр Базарон, работавший над постановками «Снежная королева», «Жар-птица», «Петя и Волк».





«Щелкунчик» — единственный в России театр балета, спектакли которого исполняют дети и подростки. Основан Михаилом Коганом. За 34 года работы на сцене театра представили 35 постановок. Сегодня в театре занимаются 700 воспитанников.





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