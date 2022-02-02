Омский драмтеатр покажет спектакли на сцене Театра имени Вахтангова

Омский государственный академический театр драмы покажет в марте семь своих постановок на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом заявила пресс-служба омского театра.

«С 12 по 18 марта 2022 года состоятся „Большие гастроли“ Омского государственного академического театра драмы в Москве. <...> На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей „Визит дамы“, „Дядя Ваня“, „Свидригайлов. Сны“, „Блистательный Санкт-Петербург“, „Аркадия“, „Время женщин“ и „Обманщики“. Гастроли театра приурочены к 200-летию Омской области», — сообщила пресс-служба.





Омский академический театр драмы — старейший театр Омска и лауреат семи национальных театральных премий «Золотая маска».





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