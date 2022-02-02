В Пятигорске представят ландшафтный спектакль

Инициатором проекта стала актриса петербургского театрального товарищества «Комик-Трест» Наталия Фиссон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





Проведение необычного спектакля, сценой для которого станут городские улицы, обсудили на встрече главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова и заслуженной артистки России Наталии Фиссон, отдыхающей в местном санатории.





«Наталия вышла с инициативой провести в нашем городе ландшафтный спектакль. Что особенно важно — с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Они и будут артистами спектакля, — отметил на встрече Ворошилов.





По информации ТАСС, постановку планируют поставить к Дню города Пятигорска, который отмечается в сентябре. Особенностью ландшафтного спектакля является то, что все действие вписано в городской ландшафт — актеры играют на улице, не используя дополнительные декорации.





Город-курорт Пятигорск, расположенный в Ставропольском крае, является центром Северо-Кавказского федерального округа. Датой его основания принято считать 1780 год, когда была заложена Константиногорская крепость и начала образовываться слобода. Открытие и исследование местных минеральных источников способствовало развитию территории. В 1820-е годы был составлен архитектурный проект окружного города и предложены варианты его названия, в числе которых был и Пятигорск (по имени горы Бештау — «Пять вершин»).





Фото: Саня Матвеев, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40606248