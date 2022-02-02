Опубликован новый трейлер романтической комедии «Я хочу вернуть тебя»

Ролик по кинокартине появился на официальном ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.





Ромком дебютирует на онлайн-платформе 11 февраля 2022 года, в канун Дня святого Валентина.





Друзья Эмма и Питер находятся на пороге важных событий «взрослой» жизни. Это свадьбы, создание семьи, рождение детей, покупка загородной недвижимости. Однако все планы рушатся, когда с ними расстаются их возлюбленные.





Эмма и Питер разрабатывают план по возвращению бывших, который приводит к неожиданным результатам. На какие поступки они готовы пойти, чтобы вернуть любовь или хотя бы заглушить боль потери, можно узнать уже на следующей неделе.





В главных ролях снялись Чарли Дей («Тихоокеанский рубеж») и Дженни Слейт («Веном»). Актерский состав дополнили Скотт Иствуд, Манни Хасинто, Джина Родригес, Кларк Бако, Люк Дэвид Блумм и др.





Комедию снял режиссер Джейсон Орли («Взрослеть на полную»). Разработкой сценария занимались Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые также выступили продюсерами фильма. Ранее тандем работал над ромкомом «С любовью, Саймон».





Фото: кадр из фильма «Я хочу вернуть тебя»