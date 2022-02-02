Внучка художника Древина выиграла суд за право на его картины

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск внучки латышского художника Александра Древина, признав за ней исключительные права на произведения живописца. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

В своем исковом заявлении Екатерина Древина требовала от ФГБУ «Государственная Третьяковская галерея» установить факт принятия наследства ее дедушки. Она также требовала признать за ней исключительные права на его произведения, право следования и право на их собственность, а также обязать музей выдать эти картины.





«Суд решил установить факт родственных отношений между Древиной Екатериной Андреевной и ее дедушкой Древиным Александром Давидовичем, умершим 26 февраля 1938 года. Установить факт принятия наследства Древиной Екатериной Андреевной после смерти Древина Александра Давидовича, умершего 26 февраля 1938 года. Признать право Древиной Екатерины Андреевны на исключительные права на произведения, созданные Древиным Александром Давидовичем, право следования в отношении произведений, созданных Древиным Александром Давидовичем», — сказано в документе.





В остальной части иска Екатерине Древиной, внучке художника, отказали.





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